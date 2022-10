Elina Svitolina : Enceinte, la femme de Gaël Monfils partage un message déchirant

C'est une situation qui a plongé des millions de gens dans le désarroi le plus total. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la situation est particulièrement difficile pour les habitants du pays, mais également pour ceux qui vivent à l'étranger et qui souffrent de ne pas pouvoir rentrer au pays ou aider leur famille. Elina Svitolina fait partie de ces expatriés qui subissent de plein fouet les conséquences de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis plus de sept mois maintenant. Depuis le début du conflit, la femme de Gaël Monfils, qui est enceinte de plusieurs mois et ne devrait plus tarder à accoucher, tente d'alerter à travers ses réseaux sociaux sur la menace qui plane sur le peuple ukrainien.

"Je suis actuellement loin de vous, loin de mon peuple, mais mon coeur ne s'est jamais senti aussi rempli de votre âme, mon peuple, chaque jour, j'ai peur pour vous. Mes yeux ne cessent de pleurer, mon coeur ne cesse de saigner", écrivait-elle au début du conflit en février. Une guerre qui se poursuit et qui a déjà fait de nombreux morts. Bientôt près de huit mois sans pouvoir retourner chez elle et pour Elina Svitolina cela commence à faire long... Sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 865 000 abonnés, la joueuse de tennis de 28 ans vient de publier plusieurs photos qui en disent long sur la période difficile qu'elle est en train de vivre.

Elina publie plusieurs photos qui lui rappellent son pays

"Ma terre natale me manque tellement", écrit la femme de Gaël Monfils en commentaire, suivi d'un emoji avec les larmes aux yeux. Elle accompagne ces quelques mots de plusieurs photos qui proviennent probablement de bons moments passés en Ukraine. On la voit notamment en train de savourer la cuisine traditionnelle de son pays ou encore sur les plateaux de télévision des émissions nationales. Sur une photo on la voit avec une autre femme qui pourrait être sa grand-mère et elle ajoute également quelques photos du pays.