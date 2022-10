Diaporama : Elina Svitolina : Enceinte, la femme de Gaël Monfils partage un message déchirant

Gaël Monfils et sa femme Elina devraient avoir leur première petite fille en octobre. @ Instagram / Gael Monfils © Purepeople Instagram, Gael Monfils

Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolin - People en tribunes du match de football en ligue 1 Uber Eats : Le PSG (Paris Saint-Germain) remporte la victoire 2-1 contre Lyon au Parc des Princes à Paris le 19 septembre 2021. Lionel Urman/Panoramic/Bestimage © Purepeople BestImage, Lionel Urman

4 / 13