Gaël Monfils bientôt papa : dernier anniversaire avant l'arrivée du bébé, Elina en fête avec son ventre très rond

La déception de ne pas pouvoir participer à l'US Open a vite été effacée pour Gaël Monfils, qui profite actuellement de très bons moments avec celle qui partage sa vie, la championne ukrainienne, Elina Svitolina. Pourtant, tout n'est pas rose pour le champion français qui fait de son mieux pour soutenir sa femme, très affectée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a lieu en ce moment. La joueuse de tennis de 27 ans a beaucoup de famille dans son pays et depuis le début de la guerre, elle fait tout son possible pour alerter l'opinion publique sur le danger que court l'Ukraine face à l'envahisseur russe.

À côté de ça, le couple vit une situation contrastée puisqu'ils attendent actuellement leur premier enfant. Le 15 mai dernier, Gaël Monfils et Elina Svitolina ont annoncé la bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux. "C'est avec un coeur plein d'amour et de bonheur que nous avons le plaisir de vous annoncer que nous attendons une petite fille en octobre", avait écrit le grand copain de Benoît Paire sur son compte Instagram. Ce qui signifie qu'il ne reste plus que quelques semaines avant l'heureux évènement, mais d'ici là, les deux tourtereaux avaient un bel évènement à fêter.

Elina envoie un beau message d'amour à son mari

En effet, hier, Gaël Monfils a fêté ses 36 ans et pour l'occasion, la grande blonde lui a adressé un très joli message sur son compte Instagram. Suivie par plus de 865 000 abonnés, elle a publié une belle photo du couple avec leur chien et l'on peut s'apercevoir que son ventre est de plus en plus arrondi. "Joyeux anniversaire au seul et unique homme dans le monde entier capable de remplir ma vie et de la rendre heureuse. Nous t'aimons pour l'éternité", écrit-elle. Un magnifique message d'amour auquel le tennisman n'a pas été insensible puisqu'il a rapidement réagi en commentaire en envoyant une série d'emojis coeurs rouges à celle qui partage sa vie.