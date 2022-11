Gaël Monfils : Sa femme Elina s'amuse déjà avec leur fille, future star des réseaux sociaux !

C'est une période bénie pour tous les jeunes parents que sont en train de vivre Gaël Monfils et sa femme, Elina Svitolina. Les deux stars du tennis ont eu le bonheur d'accueillir leur premier enfant il y a un peu plus de deux semaines maintenant. "J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne remercierai jamais assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï", a écrit le tennisman français pour annoncer la bonne nouvelle à ses abonnés sur Instagram.

Depuis, tout semble aller pour le mieux et la petite fille a déjà pu rentrer chez elle où l'attendait une superbe chambre entièrement pensée pour son confort. L'arrivée de Skaï est un véritable bonheur pour Elina Svitolina, qui vit des moments particulièrement difficiles depuis le début de l'année et le début de la guerre entre son pays natal, l'Ukraine et la Russie. La jeune femme de 28 ans tente par tous les moyens d'alerter sur la situation sur place et on a rapidement vu qu'elle souffrait énormément de ce conflit. Heureusement, depuis quelques semaines maintenant elle peut penser à l'avenir avec sa fille et la joueuse de tennis est déjà très fusionnelle avec sa petite.

Skaï vient de faire son tout premier TikTok !

Très active sur Instagram, où elle est suivie par près de 865 000 abonnés et où elle aime partager des moments de vie en famille, Elina Svitolina vient tout juste de partager une grande première. En effet, la femme de Gaël Monfils vient de publier sa première vidéo sur TikTok avec sa fille. Sur la courte vidéo, on la voit dans la chambre de sa fille avec un petit body jaune dans les mains et le ventre encore bien rond. L'image se coupe et on la retrouve habillée de la même façon juste après l'accouchement, avec Skaï dans les bras et dans le petit body jaune. Une vidéo amusante et qui a bien plu à ses fans, qui ne se sont pas gênés pour lui envoyer des centaines de messages pour la féliciter.