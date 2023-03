Diaporama : Charlotte Casiraghi filmée divine et déchaînée comme jamais sur la piste de danse du Bal de la Rose

La famille a ainsi pu se retrouver presque au grand complet La Princesse Alexandra de Hanovre et son compagnon Ben Sylvester Strautmann, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo, Charlotte Casiraghi, Tatiana Santo Domingo et Andrea Casiraghi - Arrivée de la famille princière au Bal de la Rose 2023 sur le thème "Bollywood" à la salle des étoiles à Monaco le 25 mars 2023. © Olivier Huitel / Pool / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool / Bestimage

7 / 47