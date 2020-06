Alexandra (Koh-Lanta) ex-malade d'un cancer : elle évoque son "combat difficile"

Moussa, Claude, Naoil, Inès et Alexandra ont vécu plusieurs heures de stress à cause de l'épreuve d'orientation, comme les téléspectateurs de TF1 ont pu le découvrir dans l'épisode de Koh-Lanta 2020 du 29 mai. Trois places pour les poteaux étaient en jeu, alors les candidats n'avaient pas le droit à l'erreur. Malheureusement pour elle, Alexandra n'a pu aller au bout. Au bout de quatre heures d'épreuve, elle a en effet été victime d'une grosse baisse de tension. Les médecins ont donc pris la décision de l'évacuer, mettant ainsi fin à son aventure. Malgré cette grosse déception, Alexandra a surtout retenu le fait que depuis le début du jeu, elle n'a jamais rien lâché. Un état d'esprit qui lui a rappelé une période douloureuse de sa vie comme elle l'a révélé sur Instagram.

Dimanche 31 mai, elle a posté une photo d'elle en pleine épreuve d'orientation. Et en légende, on peut lire : "Et voilà l'aventure se termine ainsi pour moi. À ce stade du jeu, c'est tellement frustrant, mais je garde surtout en mémoire toutes ces belles rencontres transformées pour certaines en amitié. Toutes ces épreuves sportives si disputées et si intenses à vivre. Mon corps a lâché, mais je me suis battue jusqu'au bout. Il est important de ne jamais baisser les bras. J'ai retenu cela lorsque j'ai appris mon cancer de la thyroïde il y a quelques années. L'annonce fut dure à accepter, le combat difficile, mais j'ai toujours gardé espoir. Je suis fière de prouver aujourd'hui que l'on peut malgré tout accomplir de belles choses et surtout continuer à vivre ses rêves, même les plus fous. #maladie #thyroid."

Très vite, elle a pu compter sur le soutien de ses abonnés.