Alexandra Lamy, joyeuse soirée dans un bar avec ses parents : Leur drôle vidéo

Alexandra Lamy est actuellement en vacances dans le sud de la France. Au début du mois d'août, l'actrice française était partie à Palombaggia, en Corse-du-Sud avec sa grande amie Aure Atika et sa soeur, Audrey. Les trois complices avaient même loué une sublime villa, théâtre de leurs amusantes vidéos en maillot de bain publiées Instagram. C'est encore une fois sur le réseau social que la comédienne de 47 ans a dévoilé une cocasse vidéo d'elle et de ses parents.

C'est la première fois que la superbe actrice dévoile le visage de ses parents. "Quand ta mère joue au flipper et que ton père lui donne des conseils", s'amuse Alexandra Lamy, montrant ses parents faire équipe au cours d'une partie endiablée. La vidéo est ensuite entrecoupée de crises de rires et d'une belle danse avec son père au milieu du bar où ils se trouvent, Le garage des Cevennes. Ce sympathique bistrot se trouve à Anduze, près d'Alès, dans le sud de la France, d'où sont originaires les parents de l'actrice. Alexandra Lamy a également fait un petit clin d'oeil aux Rolling Stones, en choisissant leur Sympathy for the devil en ambiance sonore. Sans que l'on sache trop pourquoi, la séquence se conclut avec les images d'un lapin sur une route pas bétonnée, la nuit.