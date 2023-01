Alexandra Lamy trés chic en blaser et talons, elle affiche une complicité folle avec Mika !

C'est une jolie histoire d'amitié que les spectateurs s'apprêtent à découvrir au cinéma, le 8 février 2023. Ce jour-là sortira le film Zodi et Téhu, frères du désert, le nouveau film d'Eric Barbier - qui est à l'origine, notamment, de Petit Pays, ou de La Promesse de l'Aube... Mais quelques jours avant que le long-métrage ne rejoigne les salles obscures, le réalisateur est venu le présenter, en avant-première, au cinéma UGC Normandie, situé dans le 8e arrondissement de Paris. Le cinéaste a ainsi eu l'occasion de croiser le public, son équipe, et bien plus encore.

Tonnerre d'applaudissements, le dimanche 29 janvier 2023, entre les quatre murs du cinéma UGC Normandie. Éric Barbier a eu le temps d'évoquer le fruit de son travail face aux spectateurs, installés dans la salle... mais pas seulement. Le réalisateur était accompagné d'Alexandra Lamy, élégante en blazer et talons, le teint hâlé après ses vacances de rêve à l'Île Maurice, et de Yassif Drief, qui tiennent les rôles principaux de cette émouvante odyssée désertique, mais aussi de la comédienne Nadia Benzakour et du chanteur Mika, qui s'est chargé de créer la bande originale de cette belle aventure.

Accueil chaleureux pour Zodi et Téhu, frères du désert

Dans le film Zodi et Téhu, frères du désert, Yassif Drief incarne un jeune nomade de 12 ans qui découvre par hasard, en plein milieu du sable et des dunes, un bébé dromadaire orphelin. En l'adoptant, le nourrissant et en devenant son meilleur ami, le garçon s'aperçoit que l'animal est un coureur exceptionnel... et qu'il pourrait bien l'aider à remporter des millions d'euros afin de sauver sa tribu. Mais en constatant que son compagnon attire toutes les convoitises, notamment des braconniers, il prendra la décision de traverser le Sahara afin de se rendre à Abu Dhabi pour décrocher le pactole. Zodi et Téhu, frères du désert a également été présenté au Gaumont de Montpellier, comme Alexandra Lamy l'a indiqué sur son compte Instagram. Il a, encore une fois, reçu un très bel accueil. Rendez-vous en salles obscures le 8 février 2023.