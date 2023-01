Alexandra Lamy sublime en maillot de bain, vacances au top sur une île de rêve

On ne passe pas tous le même début d'année 2023. Alors que la grisaille et la pluie se sont installées sur le territoire français depuis une dizaine de jours, certains en profitent pour quitter l'Hexagone et rejoindre des territoires bien plus exotiques où il fait bon vivre. C'est par exemple le cas d'Alexandra Lamy.

La star française de 51 ans s'est envolée pour une destination paradisiaque, à en juger par les stories de la principale concernée publiées sur son compte Instagram, où elle est suivie par quasiment 700 000 abonnés. En effet, la comédienne qui a été révélée aux yeux du grand public au début des années 2000 avec la série télévisée Un gars, une fille, en compagnie de son ancien mari Jean Dujardin, est actuellement... à l'Île Maurice !

C'est en tout cas ce que laissent penser ses récentes mises en ligne sur les réseaux sociaux. Sur ses publications éphémères, on peut apercevoir la comédienne en maillot de bain une pièce en train de profiter du climat local ainsi que des magnifiques plages qui donnent directement sur l'Océan Indien, comme le montrent les photos de notre diaporama.

Un endroit de rêve que l'actrice décrit elle-même comme "le paradis". On peut également voir Alexandra Lamy profiter de son petit-déjeuner avec une vue directe sur la mer. "Petit déjeuner, petit bonheur !", écrit-elle à ce propos, démontrant ainsi tout la joie qui l'emplie d'avoir choisi une telle destination. Alexandra Lamy s'est également fendue d'une publication, à découvrir ci-dessous.