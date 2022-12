Jean Dujardin, sa rupture avec Alexandra Lamy : son improbable annonce en direct à la télé

Ce fut l'un des couples français les plus célèbres des années 2000. En 2003, la réalité dépasse la fiction pour Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Alors partenaires à l'écran dans la série culte Un gars, une fille, les deux acteurs officialisent leur union en dehors des plateaux de tournage, bien que les deux soient respectivement engagés dans des relations avant cette annonce. Jean Dujardin avait déjà deux fils et Alexandra Lamy, maman de Chloé Jouannet.

Durant cette relation, Jean Dujardin passe du petit écran au grand et devient une star du septième art français grâce à quelques films français mémorables : OSS 117 à deux reprises, 99 Francs, Les petits mouchoirs etc... Alexandra Lamy suit la même conversion et enchaîne les projets cinématographiques intéressants. Les deux amoureux se retrouvent même parfois sur les plateaux de tournage comme ce fut le cas lors de Brice de Nice, Cherche fiancé tous frais payés, Lucky Luke ou encore Les Infidèles.

L'idylle atteint son paroxysme en 2009, quand Jean Dujardin et Alexandra Lamy décident de se marier, à Anduze, dans le Gard, en juillet 2009. Seulement le couple se sépare durant l'année 2013, quelques temps après que Jean Dujardin soit devenu une star mondiale grâce à son rôle dans le film The Artist de Michel Hazanavicius qui lui a permis de remporter l'Oscar du meilleur acteur et lui a ouvert les portes du cinéma hollywoodien (Le Loup de Wall Street, Monuments Men).

Une annonce fracassante

Les rumeurs de la presse people, qui soupçonne alors la séparation du couple, font alors part d'une prétendue dépression de Jean Dujardin depuis des mois. Seulement voilà, alors qu'il est interviewé en direct sur la chaîne BFMTV le 12 novembre 2013, Jean Dujardin va créer la sensation en officialisant publiquement cette séparation pour la toute première fois.