Jean Dujardin fait un grand retour, 20 ans après ses débuts avec Alexandra Lamy

L'acteur oscarisé de The Artist succède à Guy Williams, celui qui a incarné le vengeur masqué dans le feuilleton Disney de 1957 à 1961. Cette nouvelle série est écrite par Benjamin Charbi (Bac Nord et Gagarine). Ce rôle a aussi été par le passé tenu par Douglas Fairbanks, Alain Delon et Antonio Banderas.

Un personnage icônique qui doit à coups sûrs provoqué la fierté de son épouse, la patineuse olympique Nathalie Péchalat, et de ses enfants. Jean Dujardin a deux fils, nés en 2000 et 2001 d'une précédente union et a deux filles avec la célèbre sportive, Jeanne (née en 2015) et Alice (2021). Dès 2010, il avait évoqué ce personnage dans 20 Minutes, rappelle le site de franceinfo : "Zorro, je crois que c'est ma dernière envie de gosse. Il est tout en noir, il a un masque. Je pourrais faire de l'escrime et du cheval."

Coïncidence, il vient de publier sur Instagram une photo de lui avec une belle moustache mais pour un autre rôle, celui d'Alphonse.