20 ans d'Un gars, une fille : Alexandra Lamy écartée, les raisons surprenantes de son absence

Un gars, une fille a connu un franc succès au début du siècle. En effet, entre 1999 et 2003, Chouchou et Loulou, respectivement campés par Alexandra Lamy et Jean Dujardin, ont formé un couple phare sur France 2. La série a même permis de lancer leur carrière d'acteurs à tous les deux ! 20 ans plus tard, le duo fête son anniversaire. TF1 célèbre ainsi ces deux décennies lors d'une soirée mémorable pour les fidèles de la première heure. Toutefois, petite déception : Alexandra Lamy ne sera pas de la partie. En interview, elle en explique les raisons.

Interrogée par nos confrères de Puremédias, la comédienne de 50 ans évoque son absence des 20 ans d'Un gars, une fille où la production a promis des sketchs revisités par d'autres acteurs. De son côté, Alexandra Lamy indique tout simplement ne pas avoir été sollicitée pour y participer : "Je l'ai appris comme ça. Je n'y participerai pas mais je trouve ça génial. Quand on fait partie d'une série culte, on ne va pas cracher dessus. C'est génial de pouvoir se dire : 'Oui, j'ai fait ça'. Peut-être qu'un jour, Alexandra Lamy sera associée au nom série culte (rires). C'est génial de se dire que c'est encore diffusé que les jeunes continuent de me reconnaître. Ça veut dire que je ne me suis pas encore pris un gros coup de pelle." Heureuse de revoir la série à l'écran, elle reste enjouée malgré son absence même pas volontaire.

Un gars, une fille de retour sur TF1, "c'est bizarre"

Autre point abordé : la diffusion du prime sur TF1 alors qu'Un gars, une fille a initialement été transmise sur France 2 avant d'être rediffusée sur les chaînes du groupe M6 et NRJ12. Un choix questionnable, comme le souligne la maman de la belle Chloé Jouannet, née des amours de la star avec l'acteur suisse Thomas Jouannet et elle aussi comédienne. "C'est vrai que c'est bizarre, estime-t-elle. TF1 a peut-être chopé le truc plus vite. Après, je ne ferme la porte à aucun diffuseur. Si demain Arte, que j'adore, me propose de faire un truc, je serai ravie d'aller avec eux. Je n'appartiens à personne."

Rappelons que si Alexandra Lamy ne sera pas de la partie, la présence de Jean Dujardin n'a pour l'heure pas été évoquée. Peut-être que la star d'OSS 117 n'a pas été contactée, elle non plus...