Alexandra Lamy en haut léopard inséparable de sa fille Chloé Jouannet, rousse et sexy en diable !

Ce jeudi 1er septembre, s'est tenu à hôtel particulier de la SACD, à Paris, un cocktail pour les nommés du Festival de fiction de la Rochelle. Et parmi les nombreux invités prestigieux, deux ont attiré tous les regards. Il s'agit d'Alexandra Lamy et de sa fille Chloé Jouannet. Le duo a brillé de sa complicité, et a retenu l'attention de tous les photographes présents. Mère et fille étaient très élégantes pour ce cocktail. La comédienne de 50 ans a opté pour un top leopard, quand sa fille de 24 ans, elle, était en total look noir. Veste oversize, mini robe et cuissardes, la comédienne a fait sensation. D'autant plus avec sa dernière folie capillaire en date, devenue rousse, la fille d'Alexandra Lamy et de Thomas Jouannet était tout simplement flamboyante.

Mère et fille ont pris la pose tout sourire, près d'autres comédiennes de la partie, à l'instar de Mélanie Doutey, Julie Gayet ou encore Odile Vuillemin. La jeune mariée Julie Gayet affichait un teint hâlé, pour cette sortie en solo, sans François Hollande. Ont aussi été aperçus à cet évènement parisien, Alice Vial, Irène Jacob ou encore Annabelle Lengronne. Victor Belmondo, petit-fils de l'illustre Bébel, a posé complice auprès de sa camarade Shirine Boutella, à laquelle il donne la réplique dans la série Miskina, la pauvre. Une série Prime video à venir pour le 30 septembre prochain et signée Melha Bedia, qui était aussi à leurs côtés ce soir-là.

Julie Gayet, Victor Belmondo et Mélanie Doutey

Julie Gayet, de son côté, a passé du temps avec Firmine Richard et Bérengère Krief. Elles se retrouveront toutes les trois à l'affiche de la fiction Dragon Boat, sur M6, un unitaire dans lequel elles incarnent des femmes qui tentent d'exorciser par le sport leur peur de la récidive de leur cancer du sein. Ambre Lazzaret, Alizée Costes, Marie Denarnaud et Axel Granberger ont aussi participé à ce premier cocktail pour les nommés du Festival de fiction de la Rochelle. Jonathan Zaccaï et Dominique Farrugia venaient compléter ce parterre d'invités.