François Hollande et Julie Gayet en robe bustier verte : rare apparition des jeunes mariés, très complices

La 15e édition du Festival du film francophone se tient actuellement à Angoulême (Charente) jusqu'au lundi 29 août. Ce vendredi 26 août, de nombreuses personnalités sont venues défiler sur le tapis bleu du cinéma CGR. Parmi celles-ci : la compagne de Jack, Monique Lang, Gad Elmaleh, Sonia Rolland, Chrysoula Zacharopoulou, Valeria Bruni-Tedeschi et l'irrésistible Sophie Marceau avec sa magnifique robe aux couleurs de la mer. La plupart d'entre eux ont pris des selfies avec leurs fans venus nombreux les admirer. Deux invités de marque étaient également présents : l'ancien président de la République François Hollande et sa femme, l'actrice et réalisatrice Julie Gayet. Le premier apparaissait décontracté et sans cravate avec un costume bleu marine qui entourait sa chemise blanche tandis que la seconde portait une magnifique robe estivale bustier verte à dessins. Il s'agissait de l'une de leurs premières sorties officielles en public depuis leur mariage à Tulle en Corrèze le 4 juin dernier avec Benjamin Biolay comme témoin. Pour l'occasion, les deux tourtereaux se sont affichés très complices devant les photographes !

Mariage plus vieux mariage heureux

Deux semaines après son mariage avec François Hollande, Julie Gayet, qui était en promo pour son festival Soeurs jumelles qui s'est tenu à Rochefort du 22 au 25 juin, avait évoqué sa vision du mariage à 50 ans dans une interview accordée à 20 Minutes : "Le mariage n'est pas une prison, c'est un choix. Surtout quand on a passé un certain âge et qu'on sait où l'on va. On peut rester soi-même en vivant avec quelqu'un, même en étant marié. On s'enrichit l'un l'autre, on s'engage mais cela ne veut pas dire qu'on s'appartient. On n'est pas définis l'un par l'autre (...) "Mariage plus vieux, mariage heureux" me semble tout à fait approprié dans mon cas", a confié la maman de Tadeo (22 ans) et Ezéchiel (23 ans) qu'elle a eu avec le cinéaste Santiago Amigorena dont elle a divorcé en 2006.