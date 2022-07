Chloé Jouannet : Encore un nouveau look, sa mère Alexandra Lamy intervient

Rares sont les enfants d'acteurs à ne pas suivre la voie choisie par leurs parents. Il suffit de voir Ben, le fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, ou encore Lily-Rose, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp. Chloé Jouannet fait aussi partie de ceux-là. Fruit de la relation entre Thomas Jouannet et Alexandra Lamy, la jeune femme de 24 ans fait un parcours sans faute dans la comédie depuis ses débuts. Pour ce faire, elle peut compter sur le soutien et les conseils avisés de ses célèbres parents, avec qui la complicité ne fait aucun doute.

Malgré la bonne entente entre la mère et la fille, Alexandra Lamy sait dire les choses quand il le faut. Ou du moins les faire comprendre comme c'est arrivé ce mercredi 27 juillet. Sur Instagram, Chloé Jouannet a dévoilé une nouvelle coupe de cheveux, un carré faisant étrangement penser à celui qu'a adopté sa maman. En découvrant le post, l'actrice de 50 ans n'a pu s'empêcher de réagir : "Tu as recoupé tes cheveux ?", s'est-elle interrogée. La question est pour l'heure restée sans réponse mais les fans, eux, ont survalidé ce nouveau look capillaire.