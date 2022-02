Alexandra Lamy et sa fille Chloé en bikini : le duo se lâche en thalasso !

Extrêmement proches, la mère et la fille ont partagé beaucoup de temps ensemble, notamment après la séparation de l'actrice avec Jean Dujardin, en 2013. Lors d'une interview à Psychologies Magazine, celle-ci s'était confiée sur ses réussites et ses loupés en matière d'éducation. "J'ai pu parfois trop penser à ma carrière, et n'ai pas écouté Chloé à des moments importants. Elle me l'a dit. La chance des enfants aujourd'hui, c'est d'avoir des parents qui parlent plus que les générations précédentes".

Pendant plusieurs années, le duo avait vécu à Londres, loin de tout repère. "Aujourd'hui, Chloé est bilingue. Ce n'était pas facile. On a passé un vrai pacte de confiance. Il fallait que je travaille beaucoup. Certaines semaines, elle était très seule. On a bien géré ensemble" avait expliqué l'actrice de 50 ans. Et elle a eu raison : aujourd'hui, la carrière de comédienne de sa fille décolle.

Après avoir crevé l'écran dans Banlieusards, de Kery James, elle a participé à la série Luther, diffusée en 2021 sur TF1. Prochainement, elle sera à l'affiche de Notre-Dame brûle, le nouveau film de Jean-Jacques Annaud sur les pompiers qui ont éteint l'incendie qui avait touché le toit de la cathédrale parisienne en 2019. On la retrouvera sûrement à la cérémonie des César ce vendredi mais pas pour elle cette fois : son petit ami Sandor Funtek est nommé dans la catégorie Meilleur Espoir Masculin.