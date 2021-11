Alexandra Lamy séparée de Jean Dujardin : comment sa fille Chloé Jouannet l'a aidée après la rupture

Une belle relation mère-fille

Avec sa fille, Alexandra Lamy joue la carte de la bonne copine. Malgré leurs emplois du temps très chargés, les deux jolies blondes s'organisent régulièrement des petites escapades à deux. Pour preuve, en août dernier, mère et fille s'étaient accordées une petite parenthèse de repos dans un spa. Réunies à Paris, et plus précisément à l'Hôtel Brach, l'ancienne actrice de la série Un gars, une fille avait d'ailleurs pris le soin d'immortaliser ce bel instant. "Week-end avec ma fille", avait-elle sobrement indiqué en légende photo. Une publication vivement saluée par les internautes qui ont été ravis de contempler la ressemblance entre la mère et la fille.