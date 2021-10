Audrey Lamy maman : ce moment de tendresse partagé avec son fils Léo

Audrey Lamy est une jeune maman très discrète. Mais sur le plateau de C à Vous ce lundi 18 octobre, elle a fait quelques confidences sur sa vie de maman. Elle était invitée avec Jean-Paul Rouve et le jeune Ilan Debrabant, qui incarne le personnage principal, pour faire la promotion du long-métrage Le Trésor du petit Nicolas, qui sort le 20 octobre au cinéma. Le comédien et réalisateur a partagé ses souvenirs d'enfance liés au héros de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. "J'ai découvert à 10 ans dans une librairie à Dunkerque et je me souviens du premier livre que ma marraine m'a offert", a confié Jean-Paul Rouve.

"Et vous avez appelé votre fils Clotaire (14 ans, qu'il a eu avec l'écrivaine Bénédicte Martin) à cause du cancre", a indiqué Anne-Elisabeth Lemoine. "Exactement, mais vous savez tout, c'est incroyable !", a plaisanté l'acteur de 54 ans. Avant d'ajouter : "C'est vrai que ça fait partie de mon inconscient, de mon univers. J'ai énormément d'admiration pour Goscinny". La présentatrice se tourne ensuite vers Audrey Lamy, qui interprète la maman du Petit Nicolas et qui, contrairement à son collègue, n'a pas grandi avec les histoires du célèbre écolier. "Petite, vous n'en n'avez pas lu une ligne !", a affirmé l'animatrice.

"J'ai engueulé ma mère, parce que je trouve que l'anecdote de Jean-Paul avec sa marraine est géniale", a-t-elle déploré. "C'est vrai que pour la promotion, ça marche grave", lui rétorque l'animatrice. Mais la soeur d'Alexandra Lamy a trouvé le moyen de rectifier le tir. "J'ai dit à ma mère : 'Sympa, parce que du coup, je n'ai rien à raconter...' Mais je connais l'univers évidemment donc je rattrape le coup en lisant les aventures du Petit Nicolas à mon petit garçon". Et Anne-Elisabeth Lemoine de lui répondre, sur le ton de l'humour : "Donc quand il sera grand et qu'il jouera le Petit Nicolas, il pourra dire qu'il connait grâce à sa mère".

Audrey Lamy est maman de Léo, 5 ans et d'un bébé arrivé il y a peu. La comédienne de 40 ans vit avec son compagnon et père de ses enfants, l'entrepreneur Thomas Sabatier.