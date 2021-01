Audrey Lamy : Qui est son compagnon Thomas Sabatier, le père de son fils ?

En 2008, Audrey Lamy a assurément fait la rencontre de sa vie. Alors âgée de 26 ans, la petite soeur d'Alexandre Lamy craque pour Thomas Sabatier, un entrepreneur français qui ne se doutait sans doute pas que sa compagne deviendrai une superstar. Et pourtant, l'année suivant leur coup de foudre, Audrey Lamy commence à se faire connaître grâce à son rôle de Marion dans Scènes de ménages (M6). Sa notoriété décolle toutefois réellement en 2010 lorsqu'elle rejoint le casting du film Tout ce qui brille. Depuis, la comédienne multiplie les projets au cinéma. En privé, Audrey Lamy connaît toujours l'amour fou avec Thomas Sabatier et en 2011 ils emménagent ensemble.

Et le 24 juin 2016, ils accueillent leur premier enfant ensemble. Un petit garçon prénommé Léo. En 2019, Audrey Lamy révélait quel genre de maman elle était dans les pages de L'Express : "Très douce, hyperprotectrice, à m'inquiéter pour tout et n'importe quoi, comme souvent quand on a un enfant unique. Déjà que, à la base, je suis une angoissée, là, ça atteint des sommets. Heureusement que j'ai un mari plus détendu et rassurant." En effet, avec Thomas Sabatier, ils sont complémentaires. "On se coache, on se soutient, confiait-elle à son sujet, dans les colonnes de Télé Star en 2013. Il est posé, carré, beaucoup moins extrême et jaloux que moi." La solidité de leur couple leur a d'ailleurs permis de se remettre d'une épreuve très douloureuse, à savoir la perte de leur deuxième enfant. En février 2020, un communiqué réalisé par l'entourage de l'actrice révélait qu'elle avait perdu son bébé alors qu'elle arrivait au terme de sa grossesse.

Thomas Sabatier, un compagnon dans l'ombre

Thomas Sabatier est un entrepreneur spécialisé dans le marketing viral et les médias sociaux. Il s'est passionné très jeune pour le monde des affaires en décrochant un diplôme franco-britannique avec une spécialisation en business international et marketing. Il fait ensuite ses armes à l'université de Hull en 2008 (au Royaume-Uni) grâce à laquelle il devient stagiaire dans une entreprise britannique. C'est cette première expérience qui lui apprend les ficelles de l'entreprenariat.

Très ambitieux, Thomas Sabatier parvient alors à monter sa propre entreprise en 2012, baptisée Bigmitch (un hommage à deux personnes ayant bercé son enfance : le rappeur Rick Ross, et le personnage de Mitch Buchannon dans Alerte à Malibu). L'agence se fait connaître des grandes PME qui font appel à ses conseils pour développer de nouvelles solutions digitales à proposer à leurs clients. Fort de son succès, Thomas monte une seconde entreprise, Kemosabe, également tournée vers le digital en 2015.