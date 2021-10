Audrey Lamy à nouveau enceinte : elle évoque sa grossesse pour la première fois

Le 18 septembre dernier, Audrey Lamy était au côté d'Alex Lutz pour recevoir le prix de la Meilleure comédie pour La vengeance au triple galop au Festival de la fiction de La Rochelle, un téléfilm parodique et kitsch très attendu diffusé le 4 octobre prochain sur Canal +. Il est un hommage à La vengeance aux deux visages, un feuilleton australien culte des années 80.

En pleine promotion de ce nouveau projet qui réunit de nombreuses stars - Marion Cotillard, Leïla Bekhti, Guillaume Gallienne, Gaspard Ulliel, Izia Higelin, Karin Viard, François Civil, Ingrid Chauvin ... - Audrey Lamy s'est confiée sur son partenaire de jeu et ami Alex Lutz. Dans ses mots accordés à Madame Figaro (numéro du 1er octobre 2021), elle révèle qu'elle était enceinte lors du tournage de La vengeance au triple galop, une grossesse que la comédienne de 40 ans n'avait encore jamais révélée. "Quand il [Alex Lutz ndlr] m'a fait lire le scénario de La vengeance au triple galop, comme il s'agissait de sa carte blanche, je pensais qu'il jouerait lui-même Stéphanie Harper avant de comprendre qu'il me le proposait, malgré ma grossesse. J'étais enceinte de plus de six mois sur le tournage - pas idéal pour jouer un mannequin - mais quand Alex aime quelqu'un, rien n'est un problème. Il ne vous laisse jamais tomber", confie Audrey Lamy.

Des images du tournage, la petite soeur d'Alexandra Lamy en a publié plusieurs sur sa page Instagram, sans jamais afficher cette grossesse qu'elle a souhaité garder secrète. Le tournage s'est déroulé sur quinze jours au printemps dernier. "LA VENGEANCE AU TRIPLE GALOP. 15 jours de bonheur à interpréter un rôle si inspirant !!! Un immense merci à @alexlutzofficiel et @arthur_sanigou de m'avoir fait jouer en si peut de temps tout ce qu'une actrice rêve de jouer dans une vie. Un immense merci à toute l'équipe, vos talents et vos rires m'ont donné des ailes !!! Et un gigantesque merci à tout/es les acteurs/ actrices qui nous ont apporté leurs merveilleuses folies ! Je vous embrasse", avait écrit Audrey Lamy en légende d'une de ses publications.

Dans La vengeance au triple galop, Audrey Lamy reprend le rôle de Stéphanie Harper, une riche héritière au physique peu flatteur qui est laissée pour morte par son mari qui lui est infidèle. Si Stéphanie s'est bien fait croquer le visage par un crocodile, en revanche elle n'est pas morte. Un médecin la trouve et lui offre un tout nouveau physique, celui d'un mannequin, une nouvelle apparence qui sert son envie de vengeance.