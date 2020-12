Jean-Paul Rouve : Son fils Clotaire, 13 ans, est déjà un vrai artiste !

Sa chair, son sang, sa fierté. Une chose est sûre, le fils unique de Jean-Paul Rouve suivra la voie artistique de son papa. Ce n'est pas dans la comédie que Clotaire s'illustre, pour l'heure, mais plutôt dans le dessin. À 13 ans à peine, l'adolescent a un sacré coup de crayon comme il le prouve dès qu'il en a l'occasion sur les réseaux sociaux. Il dispose effectivement d'un compte Instagram, sous le pseudonyme de pencil_clot, sur lequel il dévoile ses oeuvres d'arts, ses croquis et autres fanarts du manga Naruto.

Admiratif devant la carrière brillante de son papa, Clotaire assure également la promotion du dernier projet de Jean-Paul Rouve. Le héros de la saga Les Tuche co-produit une nouvelle émission de divertissement intitulée Rétroscopie, dans laquelle il apparaîtra très prochainement - en tant que tout premier invité du show ! - grimé en vieux monsieur de 83 ans, jetant un regard sur sa carrière réelle et sur trente années d'activités imaginaires, dont des archives inventées de toute pièce. Le tout entrecoupé d'interventions de collègues et d'amis, d'Alain Chabat à Jérome Commandeur en passant par Alice Taglioni. Pour découvrir ce tendre et nostalgique auto-portrait, il faudra se précipiter devant la télévision le 16 décembre...