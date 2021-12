"J'ai eu des loupés, elle me l'a dit" : Alexandra Lamy franche sur sa relation avec sa fille Chloé Jouannet

Depuis la fin de la série Un gars, une fille, Alexandra Lamy s'est construit une très belle carrière sur le grand écran, multipliant les films et les succès en salles (Jamais le premier soir, Retour chez ma mère, Tout le monde debout...). Evidemment, enchaîner les tournages cela demande du temps et donc des sacrifices, notamment d'un point de vue familial...

Interrogée par Télé 7 Jours, l'actrice désormais âgée de 50 ans ne cache pas avoir fait de son mieux en devenant la maman d'une fille : Chloé, née en 1997 de son histoire passée avec Thomas Jouannet. "Quand on devient parent, on n'a pas le mode d'emploi, alors on joue un rôle. C'est facile d'avoir de bons conseils pour les autres. L'important, je pense, c'est de savoir être là quand les enfants en ont besoin. Il faut aussi faire attention à soi, ne pas s'oublier", a-t-elle d'abord expliqué. Pas question pour elle de devenir mère au foyer et d'abandonner sa carrière mais pas question non plus de laisser sa fille entre les mains d'autres personnes.

Alexandra Lamy ajoute sur sa propre casquette de maman qui a une métier prenant : "Comme tous les parents, j'ai eu des loupés. J'ai pu parfois trop penser à ma carrière, et n'ai pas écouté Chloé à des moments importants. Elle me l'a dit. La chance des enfants aujourd'hui, c'est d'avoir des parents qui parlent plus que les générations précédentes. Moi, j'ai eu des parents très à l'écoute."

Mère et fille ont toutefois bâti une belle relation, notamment grâce à leur temps passé ensemble à Londres, où elles ont vécu pendant six ans. Chloé pouvait ainsi grandir loin de l'attention médiatique. "Aujourd'hui, Chloé est bilingue. Ce n'était pas facile. On a passé un vrai pacte de confiance. Il fallait que je travaille beaucoup. Certaines semaines, elle était très seule. On a bien géré ensemble", ajoute la comédienne et ex de Jean Dujardin.

Désormais adulte, Chloé Jouannet a suivi les traces de ses parents en devenant à son tour actrice ! On a notamment pu la voir dans la série Derby Girl.

