Chloé Jouannet : Une méthode très loufoque pour être sûre de ne pas oublier son texte

A chacun sa méthode ! Actuellement héroïne de la série Derby Girl sur France TV Slash, de Nikola Lange et Charlotte Vecchiet, Chloé Jouannet enchaîne les rôles avec autant de dextérité qu'une pro du patin slalome entre les obstacles. Et, forcément, à force d'apprendre des tirades, il y a de quoi s'emmêler les pinceaux. Mais ce problème, la jeune femme de 23 ans ne le rencontre pas vraiment...

"J'ai une technique, avoue-t-elle auprès de Konbini. Une technique chelou, mais vraiment chelou. Je fais le poirier. Je ne sais pas pourquoi. Je l'apprends, je connais le texte, et dès que je pense le connaître, je me mets dans une position bizarre. Je vais faire le poirier, je vais tourner sur une chaise. Je vais déconcentrer mon corps pour être sûr que quoi qu'il arrive je connais ce texte comme je connais ma date de naissance ou celle de mes soeurs."

Ma mère m'a toujours dit : Une carrière, c'est long

Si vous vous posiez la question, Chloé Jouannet est née le 17 octobre 1997. Côté carrière, la suite des évènements reste un mystère épais, pour elle comme pour une majorité d'acteurs. Et si elle a enchaîné les rôles durant l'année 2019, la fille d'Alexandra Lamy ne considère pas ce succès comme acquis. "Je pense qu'on n'a jamais percé, poursuit la chérie de Sandor Funtek. Ma mère m'a toujours dit 'Une carrière c'est tellement long. Prend le temps de prendre le temps'. Non je n'ai pas percé. Ca ne veux rien dire. J'ai juste envie de continuer à faire des projets cools avec des gens que j'aime. J'espère n'être jamais le genre de personne à dire que j'ai percé. Mais je crois que j'aurai quelqu'un dans mon entourage qui me dira 'Oula, tu vas te ressaisir."'

Il faut dire qu'elle a grandi dans la bonne famille pour apprendre à garder les pieds sur terre ! Papa et maman - Alexandra Lamy et Thomas Jouannet - sont comédiens... tata Audrey aussi. Rejoindre les plateaux de tournage ne lui a d'ailleurs pas valu que des privilèges. En plein tournage des épisodes de Derby Girl, la jeune actrice a dû se rendre à la mairie de Bry-sur-Marne pour assurer que non, contrairement à ce que pensaient les habitants, elle n'était pas en train de tourner dans un film à caractère pornographique. Ha, la vie d'actrice...