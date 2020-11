Chloé Jouannet accusée de tourner dans un film X : "Les voisins sont allés voir la mairie !"

C'est un rôle qui lui aura demandé un sacré investissement personnel. Tête d'affiche de la série Derbie Girl, de Nikola Lange et Charlotte Vecchiet, Chloé Jouannet incarne Lola, une ancienne star du patinage artistique qui se tourne vers les tumultueuses joies du Roller derbie. Et si elle a galéré à se faire aux tours de pistes sur quatre roues, la pratique sportive n'a pas été l'élément le plus perturbateur de son expérience. Sa pirouette la plus périlleuse ? "La scène de cul avec Mika [interprété par Adrien Ménielle, NDLR.] dans la voiture, explique-t-elle à Biiinge. Parce que moi, là-dessus, je suis hyper pudique. On s'embrasse pas, mais juste on a une scène de cul un peu trash. Ca a été un enfer pour moi. J'avais chaud !"

Mais qui tourne un porno dans les rues de Bry-sur-Marne ?

Ces folles galipettes l'ont marquée, elle, mais aussi tous ceux qui ont assisté au tournage sans le vouloir. "Petite anecdote très drôle : on a fait vachement de bruit pour la scène, ça a duré un moment. Et en fait on tournait à Bry-sur-Marne et y a les voisins qui sont allés voir la mairie en posant une plainte en disant : 'Mais qui tourne un porno dans les rues de Bry-sur-Marne ?', se souvient-elle. On a dû aller se justifier !" Pour découvrir les aventures de Chloé Jouannet au sein de l'équipe des Cannibal Licornes - composée entres autres de Sophie-Marie Larrouy et de Salomé Dienis Meulien -, rendez-vous sur France TV Slash...