Alexandre (L'amour est dans le pré) : Son costume original pour son mariage avec Mathieu dévoilé

Mathieu et Alexandre sont plus que jamais prêts à se dire "oui". Le couple emblématique de L'amour est dans le pré (2020) a bouclé les préparatifs du mariage et se plaît à en livrer quelques détails auprès de sa communauté Instagram. Lundi 31 mai 2021, les internautes ont notamment pu découvrir la tenue d'Alexandre pour le grand jour. Le jeune homme a opté pour la tenue classique du cavalier d'entraînement selon les traditions andalouses. Et pour cause, il est un professionnel de cette discipline équestre où le costume est presque tout aussi important que le cheval lui-même.

Sur la photo en noir et blanc partagée et issue d'un shooting, Alexandre apparaît donc en train d'arborer fièrement une veste courte et un chapeau incliné et bas sur le front. "Costume d'Alexandre pour notre mariage. Les copains, regardez ce que devient ce jeune garçon si timide... L'amour ne donne t-il pas des ailes ? Alors dites nous en commentaires ce que vous pensez de ce costume ? On vous embrasse tendrement", légende le couple.

Mathieu et Alexandre peuvent être rassurés car la photo a fait l'unanimité. "J'adoreeeeeee, magnifique costume, très belle photo", "Ouah sublime", "Vous êtes parfaits, ne changez rien", "Un mot : splendide", "Magnifiques comme d'habitude, on attend la photo du jour J", peut-on lire en commentaires.