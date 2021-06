Alexandre Varga (Cassandre) marié à Naïma Rodric ? Mise au point et bonne nouvelle

Les séries sont à l'honneur actuellement avec le Festival de télévision de Monte-Carlo. Nombreux sont les acteurs à avoir fait le déplacement comme Avy Marciano ou Léa François (Plus belle la vie). Alexandre Varga est également sur place. Et, à l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs, l'acteur qui incarne Pascal Roche dans Cassandre depuis 2015 a évoqué son couple avec Naïma Rodric.

Dans l'édition du 3 juin du magazine Gala, Alexandre Varga s'est confié sur son coup de foudre pour sa belle. Alors qu'il était au make-up, l'acteur de 44 ans a vu Naïma Rodric arriver. Elle venait interpréter un personnage secondaire dans Cassandre. Si elle était de passage dans la série, elle fait toujours partie de la vie de l'artiste. "J'étais célibataire depuis dix mois. Je sortais d'une relation toxique, j'ai mis beaucoup de temps à m'en extraire. Je l'ai trouvée sublime avec son sourire, son élégance. (...) Au bout de trois semaines, j'ai demandé Naïma en mariage. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Une évidence", pouvait-on notamment lire.

Alexandre Varga et l'interprète de Lucille Salama dans Un si grand soleil sont-ils donc mariés ? Pas si vite. Interrogé par Télé Loisirs, le partenaire de Gwendoline Hamon dans Cassandre a fait une petite mise au point. "L'article de Gala est hyper sympa et les photos sont très jolies. On est très contents d'avoir fait cette double page mais, mes propos concernant la demande en mariage ont un petit peu été sortis de leur contexte. Ce que l'on voulait dire c'est que l'on rigolait beaucoup ensemble et qu'effectivement, au bout de trois semaines je l'avais demandée en mariage mais c'était vraiment en terme de rigolade", a expliqué le comédien.

Le beau brun n'est pas fermé pour autant. Alexandre Varga se voit bien épouser celle qui fait battre son coeur : "Je ferai les choses autrement et je ne le dirai pas forcément dans la presse. Justement, c'est parce que c'était de la rigolade, qu'on s'est permis de le dire. Si ça avait été très sérieux, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait gardé pour nous et qu'on n'aurait pas forcément tout de suite donné dans la presse." Aucune demande en mariage officielle donc, mais "ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas".