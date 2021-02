Un si grand soleil : Naïma Rodric en couple avec un acteur d'une série à succès

Naïma Rodric est l'une des actrices de la série à succès de France 2 Un si grand soleil. Et, comme son personnage Lucille Salama à l'écran, la jolie Belge est une femme amoureuse. Et l'homme qui partage sa vie n'est pas un inconnu.

Dans Un si grand soleil, Lucille Salama a connu de courtes histoires d'amour. Mais après son idylle tumultueuse avec Elliot, elle a retrouvé l'amour dans les bras du beau et doux Akim. Etre amoureuse, Naïma Rodric sait ce que c'est puisqu'elle file actuellement le parfait amour avec un acteur d'une autre série de France Télévisions. Il s'agit d'Alexandre Varga qui incarne le lieutenant Pascal Roche au côté de Gwendoline Hamon, dans la série de France 3 Cassandre.

C'est le 7 décembre 2020 que Naïma Rodric a officialisé leur belle idylle. Alors que jusqu'ici, ses abonnés pouvaient découvrir des photos de la belle brune seule, elle a posé au côté de son compagnon en pleine nature. Et pour une occasion spéciale, elle a souhaité dévoiler leur romance au grand jour. "Joyeux anniversaire mon bébé. Je t'aime", a-t-elle écrit en légende. Le bel acteur fêtait ses 44 ans et on imagine que sa belle lui avait préparé quelques surprises.