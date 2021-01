Marie-Clotilde Ramos-Ibanez (Un si grand soleil) : Ses photos hyper sensuelles sur Instagram

Depuis le lancement d'Un si grand soleil en 2018, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez joue un personnage phare, celui de Sofia. Les intrigues de son personnage ne manquent d'ailleurs jamais de coller à l'actualité comme celle autour de son couple avec Elise (alias Malya Roman) et leur bataille pour devenir mamans. Pour ce rôle, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez s'est beaucoup investie, comme c'est le cas dans chaque chose qu'elle entreprend.

En effet, comme on peut le découvrir sur sa page Instagram, la comédienne est aussi une véritable pro lorsqu'il s'agit de poser devant un objectif et elle n'a pas peur de se découvrir. Bien au contraire, Marie-Clotilde Ramos-Ibanez prend même un certain plaisir à jouer les mannequins en petites tenues ou carrément nue pour des photographes professionnels comme Arnaud Pyvka, lequel l'immortalise très régulièrement. L'occasion pour elle de révéler sa plastique de rêve. Les photos qu'elle partage ne manquent d'ailleurs jamais de faire beaucoup d'effet auprès de ses 9 000 abonnés.