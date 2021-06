Alexandre Varga (Cassandre) en couple avec Naïma Rodric : coup de foudre après "une relation toxique"

Après Coup de foudre à Nothing Hill, place à Coup de foudre sur le plateau de Cassandre. Dans leur édition du 3 juin 2021, nos confrères de Gala ont dévoilé une interview d'Alexandre Varga et de Naïma Rodric. Un couple qui s'est formé sur le tournage de la série à succès de France 3.

Depuis 2015, Alexandre Varga incarne le capitaine Pascal Roche dans Cassandre. Pour les besoins de son personnage, il doit ajouter un tatouage dans son cou et passe donc un peu plus de temps au make-up. Et un jour, l'acteur de 44 ans est tombé sur Naïma Rodric qui venait incarner un personnage se secondaire. "Ça a été le coup de foudre immédiat. Dès que je l'ai vue, j'ai été déstabilisé", a-t-il révélé lors de son interview pour le magazine. La belle brune était comme un vent de fraîcheur pour lui qui a connu une relation amoureuse compliquée peu de temps avant : "J'étais célibataire depuis dix mois. Je sortais d'une relation toxique, j'ai mis beaucoup de temps à m'en extraire. Je l'ai trouvée sublime avec son sourire, son élégance."

La jeune femme, qui incarne Lucille Salama dans Un si grand soleil depuis 2019, n'a pas mis longtemps à succomber au charme d'Alexandre Varga. Chez lui, elle aime "ses yeux, son nez, sa bouche, ses pieds, ses mains, son sourire". Jamais elle n'aurait pensé tomber amoureuse d'un acteur et inversement. "Je ne voulais pas forcément une compagne actrice, j'en ai toujours eu peur. Je fuis les gros égo, la superficialité - mes amis ne sont pas du métier - mais il n'y a pas de concurrence entre nous, on se porte l'un l'autre", a expliqué le charmant brun.

Naïma Rodric et lui ont de nombreux points communs comme le sport, la moto ou la musique. Et les deux personnalités sont sincères, investies et surtout, pas narcissiques. "Au bout de trois semaines, j'ai demandé Naïma en mariage. Je n'avais jamais ressenti cela avant. Une évidence", a conclu Alexandre Varga. Une histoire d'amour qui fait rêver.