Avy Marciano (Plus belle la vie) : Sa compagne est une actrice d'Ici tout commence

Avy Marciano est actuellement au Festival de télévision de Monte-Carlo afin de rencontrer ses fans et faire quelques confidences sur son personnage Sacha Malkavian, dans Plus belle la vie. Il a également profité d'une interview pour Télé Loisirs pour faire une belle déclaration à sa compagne. Une femme bien connue des fans d'Ici tout commence (TF1).

Avy Marciano file en effet le parfait amour avec une actrice de la célèbre série de la première chaîne. Il s'agit de Diane Robert, qui interprète Alice Gaissac, la maman de Célia (jouée par Rebecca Benhamour) et l'ancienne épouse de Vincent (Flavio Parenti). Son personnage a récemment fait son arrivée dans les intrigues. Les téléspectateurs ont découvert qu'elle avait eu une liaison avec le père d'une amie de sa fille. Et cette dernière les a surpris, d'où sa colère contre sa mère.

Diane Robert n'en est pas à sa première expérience. Après avoir été formée aux cours de Théâtre à l'école Florent et à l'Actors Studio, elle a débuté sa carrière dans les séries AB Productions comme Le Miracle de l'amour ou Premiers Baisers. C'est lors du tournage de Studio Sud (1996) que sa route a croisé celle d'Avy Marciano. Ensemble, ils ont également tourné dans Sous le soleil (dans le rôle de Diane) et dans Plus belle la vie (où elle incarnait Caroline Fava). De leurs amours sont nés trois merveilleux enfants : Ela née en 2004, Isaac né en 2007, et leur dernier garçon Adam, qui a pointé le bout de son nez en 2017.

"C'est une des plus grandes et des plus belles actrices de sa génération. Je trouve que l'on ne la voit pas assez. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle subjugue l'homme et le spectateur que je suis", a confié Avy Marciano à Télé Loisirs. Pour l'heure, il n'est pas prévu que l'acteur lui fasse un coucou dans Ici tout commence. "Rien n'est impossible mais c'est assez compliqué d'imaginer un pont entre Plus belle la vie et Ici tout commence pour des raisons que je n'explique pas. Mais pourquoi pas. J'en serais ravi. Je trouve qu'Ici tout commence est l'une des meilleures séries quotidiennes proposées aux téléspectateurs", a-t-il toutefois précisé.