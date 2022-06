Alexia Laroche Joubert évoque la mort de son premier mari, Yan-Philippe Blanc

Les élections des Miss régionales ont débuté un peu partout en France mais il faudra attendre le mois de décembre 2022 pour découvrir qui succédera à la sublime Diane Leyre. L'élection sera organisée dans la ville de Châteauroux, dans l'Indre... et cette nouvelle édition promet de nombreuses surprises. Première sur la liste : un changement radical au niveau du règlement historiquement très strict du concours, qui lâche finalement un peu de lest.

Présidente de la société Miss France depuis 2021, Alexia Laroche-Joubert confirme effectivement qu'un vent de fraîcheur a été officialisé en interne. Seront donc acceptées désormais les candidates mères de famille, les candidates trans, les femmes mariées, les tatouages, qu'importe leur taille. La limite d'âge a également été abrogée. Et tout ceci semble fortement lié au parcours de la productrice, qui chapeaute l'émission main dans la main de Sylvie Tellier, directrice générale de la société depuis 2007.

J'ai moi-même entamé une carrière difficile avec deux enfants que j'élève seule

"Il y a mon histoire personnelle, rappelle Alexia Laroche-Joubert dans les colonnes du magazine Gala. J'ai moi-même entamé une carrière difficile avec deux enfants que j'élève seule. Le premier parce que le papa est décédé, le second parce que le père [Guillaume Multrier] n'habite pas à Paris. Lorsque l'aînée était bébé, je produisais une émission à Nice et c'est son père qui la gardait. Je ne me voyais donc pas interdire le concours aux mères de famille, mais il y a une condition : le règlement national leur précise que nous n'adapterions par notre planning au leur, à elles de s'organiser."

Quand mon mari est mort, elle était à Bagdad

En 2003, Alexia Laroche-Joubert a effectivement perdu son premier époux, Yan-Philippe Blanc, décédé dans accident de la route, à moto, en pleine nuit dans Paris. Veuve à un si jeune âge, l'ancienne directrice de la Star Academy avait heureusement pu compter sur le soutien de sa maman Martine. "Quand mon mari est mort, elle était à Bagdad, racontait-elle. J'ai appelé en pleine nuit la permanence de sa rédaction, elle a tout traversé avec les dangers que ça pouvait supposer pour me rejoindre aussitôt..."

Malgré les modifications qu'elle a apporté au règlement du concours Miss France, il reste quelques contraintes : être inscrite à l'état civil "comme étant de sexe féminin", être majeure et mesurer au moins 1m70. "Pour une raison pratique, précise Alexia Laroche-Joubert. Les candidates sont habillées de robes de créateurs, et la taille minimum pour les porter sans avoir à les repriser est celle-là, tout simplement." Plus rien ne vous empêche, donc, de tenter l'aventure...