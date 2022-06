"J'aurais pu perdre la vue" : révélation de Diane Leyre (Miss France) sur l'origine de sa cicatrice

Quand Diane Leyre a été élue Miss France 2022 en décembre dernier au Zénith de Caen, elle n'en a pas cru ses yeux. Pourtant, c'est bel et bien à elle que les Français et le jury ont attribué le rôle d'ambassadrice de France. La parisienne de 24 ans prend ses missions très à coeur. De matchs de football en défilés en passant par les avants-premières et les émissions de télé, Diane Leyre ne chôme pas. Un rythme effréné qu'elle gère à la perfection puisque malgré les enchaînements de rendez-vous, la belle brune a trouvé le temps de répondre aux questions de ses fans sur Instagram.

L'une d'elle concernait un détail physique à peine visible sur son visage : une cicatrice au niveau de l'oeil. Un internaute a voulu en connaître l'origine et Diane Leyre ne s'est pas fait prier pour répondre en toute honnêteté (voir diaporama). Si la blessure ne date pas d'hier, elle a bien failli être beaucoup plus grave que prévu : "J'ai toujours été Miss Catastrophe, j'ai dérapé dans les escaliers quand j'étais petite et je suis tombée sur l'angle de la Playstation de mon frère. Heureusement, à quelques centimètres, j'aurais pu perdre la vue." Effectivement, il y a de quoi relativiser !

Diane Leyre gardera un souvenir impérissable de cette chute et ce, sans aucun complexe. Ce qui n'empêche pas Miss France 2022 d'en avoir, comme tout le monde. C'est toujours sur Instagram qu'elle s'était confiée auprès de ses fans en décembre dernier sur ce qu'elle n'appréciait pas chez elle : "J'ai un petit cheveux sur la langue parfois quand je parle. Surtout quand je suis fatiguée d'ailleurs, ça ressort encore plus. Ça fait partie de mes petits complexes. Mais on va passer une année ensemble donc autant vous le dire directement."

Être élue Miss France par le public n'empêche donc pas de se trouver des défauts : "Je suis comme tout le monde. Le titre de Miss France n'efface pas tout et ne nous rend pas parfaites du jour au lendemain" déclarait-elle. D'ailleurs, pour pallier à ces coups de mou que ses complexes peuvent lui provoquer, Diane Leyre a le meilleur des mantras : "Il y a des jours sans et des jours avec. Et quand c'est sans, on fait avec." On n'aurait pas dit mieux.