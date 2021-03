Alexia Mori, +25 kilos et au bord de l'accouchement : photos de son impressionnant baby-bump

Alexia Mori sera bientôt à la tête d'une famille de trois enfants. En octobre dernier, la jeune femme a annoncé sa troisième grossesse, trois ans après l'arrivée de Louise et deux ans après celle de Margot. C'est un petit garçon qu'elle attend cette fois avec son compagnon Stéphane. Et la rencontre avec le petit bout de chou ne devrait plus se faire attendre. Récemment, Alexia Mori a même confié avoir de plus en plus de contractions rapprochées. Son terme est toutefois attendu pour le 18 avril prochain.

En attendant, Alexia Mori profite de ses derniers instants avec bébé dans son ventre. Un ventre qu'elle prend plaisir à partager en photos sur ses réseaux sociaux et qui grandit chaque jour un peu plus. Très à l'aise avec sa nouvelle silhouette, Alexia ironise souvent sur sa prise de poids. "Et sinon + 24 kilos ce matin, demain sûrement + 25 avec la baguette Nutella que je viens de m'enfiler ce midi", a-t-elle écrit amusée il y a quelques jours sur Instagram.



Nul doute qu'elle parviendra à retrouver sa ligne encore une fois en un temps record. Et pour cause, la jolie blonde qui a été révélée grâce à Secret Story en 2013 a créé le programme de remise en forme Alexia's Challenge. Un véritable atout pour toutes les mamans qui souhaitent perdre du poids après leur accouchement. Daniela Martins a d'ailleurs suivi sa routine sportive pour atteindre ses objectifs.

Il faut dire qu'Alexia Mori est devenue une pro dans ce domaine, elle qui en est à sa troisième grossesse en seulement... quatre ans ! "C'est un bébé surprise qui est arrivé sans qu'on ne demande rien. On n'a jamais caché avec Stéphane qu'on voulait un troisième enfant. On voulait attendre que Margot fasse sa rentrée des classes en 2021 et voir après, essayer. Ça vient ça vient, ça ne vient pas on verra. Louise et Margot ont des âges rapprochés, seize mois d'écart, c'est quand même sport, donc on s'est dit qu'on patienterait un peu", avait-elle expliqué sur ses réseaux sociaux.