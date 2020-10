Alexia Mori enceinte d'un bébé surprise : découverte de la grossesse, annonce... elle dit tout

C'est une belle et grosse surprise qu'Alexia Mori et son compagnon Stéphane ont annoncé mardi 27 octobre 2020. La candidate de Secret Story 7 (2013) est enceinte de son troisième enfant. Pour partager cette bonne nouvelle, la maman de Louise (3 ans) et Margot (2 ans) a dévoilé son baby bump déjà bien arrondi. Et mercredi, elle a dévoilé les détails de cette nouvelle grossesse.

Alexia Mori a prévenu ses fans d'emblée, elle n'avait pas prévu de retomber enceinte si rapidement : "C'est un bébé surprise qui est arrivé sans qu'on ne demande rien. On n'a jamais caché avec Stéphane qu'on voulait un troisième enfant. On voulait attendre que Margot fasse sa rentrée des classes en 2021 et voir après, essayer. Ca vient ça vient, ça ne vient pas on verra. Louise et Margot ont des âges rapprochés, seize mois d'écart, c'est quand même sport, donc on s'est dit qu'on patienterait un peu." Stéphane et elle voulaient aussi réaliser certains projets avant d'avoir un nouvel enfant. Comme partir en famille pour Noël et que tout le monde fasse du ski, elle a aussi évoqué un projet immobilier. Mais le destin en a décidé autrement.

"Je ne prenais pas de pilule, c'était un risque, mais avec Stéphane on se protégeait. Mais comme quoi il a fallu d'une fois, une petite goutte, pour que ça arrive. On a vraiment été surpris", a-t-elle poursuivi. La jeune femme de 30 ans a fait un test de grossesse alors qu'elle était seule chez elle car elle souffrait de vertiges et de bourdonnements à l'oreille. Et à peine avait-elle uriné sur la languette que le résultat était positif. "Je me suis mise à trembler. J'étais dans un état de stress total", a précisé Alexia Mori. Elle a donc vite appelé Stéphane pour le tenir au courant.

Le beau brun était tout aussi étonné et attendait avec impatience qu'elle fasse une prise de sang pour confirmer la nouvelle. Encore une fois, le test indiquait qu'elle était enceinte. "On savait qu'il était hors de question que ce bébé disparaisse, c'était le destin. On en a parlé et on était heureux. Dans tous les cas on voulait un troisième donc voilà, tant pis pour le ski", a-t-elle conclu sans manquer de prévenir qu'elle donnerait davantage d'informations dans les jours à venir.