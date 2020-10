Alexia Mori enceinte de son troisième enfant : elle dévoile son baby bump déjà bien arrondi

Alexia Mori n'a pour le moment rien dit sur le sexe ou le prénom de cet "invité surprise". Tout ce que l'on sait c'est qu'elle n'attend pas de jumeaux normalement puisque son chéri a complété sa publication avec le hashtag "bientôt 5".

Alexia Mori, à la tête du programme de remise en forme Alexia's Challenge, est devenue une sorte d'icône pour les mamans qui souhaitent perdre du poids après leur accouchement. En effet, après chacune de ses grossesses elle a réussi à retrouver un corps de rêve en un temps record. Nul doute qu'après avoir donné naissance à son troisième bébé il en sera de même.

En attendant, on a hâte d'en savoir plus et on lui adresse toutes nos félicitations.