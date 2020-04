Daniela Martins : Son incroyable transformation grâce à une star de Secret Story

Depuis sa participation à Secret Story en 2009, Daniela Martins s'est détournée de la télé pour se consacrer à son envie de fonder une famille. En couple depuis de nombreuses années avec un homme dont elle n'a jamais révélé l'identité, celle qui avait pour secret "J'ai été la maîtresse d'un Ballon d'or" a accueilli avec lui deux enfants. Une petite fille en 2016 qu'elle appelle E. et un garçon né en février 2019 dont le prénom commence par la lettre V.

L'arrivée de ses enfants l'a littéralement comblée de bonheur, mais lui a également laissé des marques. Apparition de vergetures, de bourrelets... Daniela Martins n'a rien caché de son évolution physique à sa communauté. Qu'à cela ne tienne, la jolie brune s'est rapidement reprise en main. C'est ce qu'on peut constater en tombant sur son impressionnant avant/après partagé sur Instagram il y a quelques jours. Sur la première photo, la jeune femme a encore quelques rondeurs après sa deuxième grossesse et sur la deuxième, elle dévoile un ventre plat. "3 mois après accouchement Vs 13 mois", indique-t-elle en légende. Pour arriver à ce résultat bluffant, Daniela Martins a un secret : le sport. "Je sais le travail que j'ai fourni. Cette photo a été prise avant le confinement et, comme vous pouvez voir en stories, je suis motivée à ne pas me laisser aller. Le corona m'a déjà pris ma liberté, hors de question qu'elle me prenne aussi mes mini-abdos !"

L'ancienne locataire de la Maison des Secrets en a également profité pour remercier sa copine Alexia Mori, elle aussi ex-candidate du jeu de TF1. Et pour cause, cette dernière propose sur ses réseaux une routine sportive très complète. "Je suis le programme abdos d'@alexia_mori. Je vous avoue que je l'ai trouvé hyper difficile au début, je lui ai dit 'je n'y arriverai pas'. Donc au début, je l'ai adapté, revisité, puis au fur et à mesure, j'arrivais de mieux en mieux à le faire." Daniela Martins n'oublie pas de rappeler à ses followers qu'une bonne alimentation a été essentielle pour consolider tous ses efforts. Mais si sa silhouette apparaît impeccable, elle n'est toutefois pas encore véritablement satisfaite et envisage même "une opération esthétique du nombril"...