Jesta (Koh-Lanta) maman : une photo d'elle et de son bébé gêne, elle réagit

Le 15 juillet 2019, Jesta et Benoît accueillaient leur fils Juliann. Un bonheur qu'ils ont vite partagé avec leurs fans sur Instagram. Depuis, le couple qui s'est rencontré lors du tournage de Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1) partage régulièrement des images de sa petite merveille. Et certaines ne plaisent pas à une petite poignée d'internautes.

Le 18 août 2019, la jeune maman de 26 ans avait partagé une photo d'elle en train d'allaiter. Une publication qui a beaucoup fait débat. On lui a reproché de trop en dévoiler, des critiques auxquelles Jesta a répondu mardi 20 août. Elle a partagé une photo d'elle dans un champ. "Après ce petit débat en commentaire sous ma dernière photo concernant l'allaitement, je tenais à vous remercier pour vos messages d'amour qui me vont droit au coeur ! Pour les autres, dans l'ensemble, je les ai bloqués (du moins j'ai essayé au maximum), malheureusement, si j'en ai oublié quelques-uns, merci de vous manifester afin que vous ne puissiez plus revoir ce genre de photo ou je déballe mon énorme poitrine", l'a-t-elle légendée.

Jesta a pu compter sur le soutien de Cécilia (Koh-Lanta), devenue maman pour la première fois le 18 août dernier, de Daniela Martins (Secret Story) ou encore de la candidate de la dernière saison de Koh-Lanta Cindy, enceinte de son premier enfant.