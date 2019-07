Cindy (Koh-Lanta) enceinte : en culotte et t-shirt, elle affiche son baby bymp !

En mai 2019, alors que la saison de Koh-Lanta, la guerre des chefs était en pleine diffusion sur TF1, Cindy, finaliste du programme, annonçait être enceinte sur Instagram. Depuis, la jolie blonde partage l'évolution de sa grossesse et quelques photos et vidéos de son quotidien. Ce mardi 16 juillet 2019, elle a publié en story sur le réseau social de partage d'images son baby bump qui a bien poussé.

En petite culotte noire et T-shirt gris Mickey laissant apparaître son bidon, Cindy dévoile un ventre très arrondi ! "Bonjour dernier trimestre", écrit l'aventurière le teint bronzé et baby bump bien en avant. Celle qui a remporté la mythique épreuve des poteaux face à Steeve et Maud – grande gagnante du jeu – révèle ainsi avoir passé le cap des six mois de grossesse. Avec son amoureux Thomas, elle devra donc patienter encore un peu avant de rencontrer sa petite fille.

Après la naissance de leur bébé, le couple a de grands projets. En effet, le 15 février 2020, le couple célébrera son mariage. "Ce sera à Saint-Émilion et je n'aurai que quatre mois pour perdre mes kilos de grossesse, avait confié Cindy en exclusivité à Purepeople.com. On voulait un mariage original, donc on a décidé de faire un mariage d'hiver. L'été, c'est la saison des mariages, le marathon, on est en vacances... Et puis février, le 13e mois et les primes sont souvent tombés, du coup je me dis que les gens seront peut-être plus généreux." D'ailleurs, cette union coûtera une sacrée somme d'argent : 32 000 euros, comme elle l'avait révélé sur Instagram.

Mais avant ce mariage et son accouchement, la belle Cindy profite de son été. Avec son compagnon Thomas et des amis, elle a quitté Bordeaux pour Ibiza ! Un séjour au top au cours duquel la belle a profité des eaux turquoise et restaurants des Baléares, visitant au passage la superbe île de Formentera.