Alexia Mori, un homme a tenté de l'enlever : récit du pire jour de sa vie

Alexia Mori, qui s'est fait connaître grâce à sa participation à Secret Story 7, ne passe pas une journée sans se confier auprès de ses followers sur Instagram. En toute transparence, elle a par exemple partagé par exemple le calvaire qu'elle a vécu lorsque sa fille Margot a été admise aux urgences. Quelques semaines plus tard, elle affichait sans complexe sa silhouette cinq mois après la naissance de son deuxième enfant. Des confidences qui sont très appréciées de ses fidèles admirateurs. C'est pourquoi, ils n'hésitent pas à en redemander. Jeudi 28 novembre 2019, alors qu'elle s'adonnait à une nouvelle session de questions/réponses via son compte Instagram, Alexia Mori a cette fois évoqué "le pire jour de sa vie".

Lors d'un voyage en Égypte avec sa mère, la jolie blonde alors âgée de 8 ans au moment des faits, aurait pu tout perdre. "On était dans un souk, je ne voulais pas donner la main à ma mère. Je marchais à côté d'elle, c'était bondé de monde" débute-t-elle son récit.

"Et d'un coup, un homme arrive face à moi en marchant vite. Il m'attrape l'avant-bras et me tire. Ma mère ne me voit pas. Moi je marche à reculons, lui me tient le bras. Je mets du temps à réaliser que je me fais enlever." Perdue dans la foule, Alexia Mori qui n'est encore qu'une enfant a tout de même le bon réflexe de "donner un coup de pieds dans le tibias" de son kidnappeur. Ce dernier la lâche et elle s'empresse alors de retrouver sa mère. "Je peux vous dire qu'après ça, je n'ai plus râler pour donner la main !" Un souvenir effrayant qui remet en effet les pendules à l'heure.