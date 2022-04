Alia Bhatt et Ranbir Kapoor sublimes : mariage grandiose pour les stars de Bollywood

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, que dix années séparent, se sont rencontrés sur un tournage. D'après ses dires, l'actrice n'avait que 11 ans quand elle a eu un gros coup de coeur pour son futur mari : "J'ai toujours aimé Ranbir. je l'aime plus après Barfi. Il est mon plus grand béguin et il sera toujours mon plus grand béguin" déclarait-elle en 2012 dans un talk-show. Si la jeune femme n'avait pas de compagnon officiel, Ranbir Kapoor était alors en couple avec une autre, rendant leur amour impossible.

Ce n'est qu'en 2018 que les choses se sont précisées pour Alia Bhatt et Ranbir Kapoor. A l'époque, les deux sont invités au mariage de Sonam Kapoor et Anand Ahuja, également stars de Bollywood. C'est main dans la main qu'ils s'affichent à la cérémonie, officialisant ainsi leur romance aux yeux du monde. Quatre ans plus tard, le mariage a eu lieu. Une cérémonie qui restera à jamais gravée dans leur mémoire : "Après tous les souvenirs que nous avons déjà derrière nous, nous avons plus que hâte de construire les prochains. Des souvenirs pleins d'amour, de rires, de soirées films... Merci de toute la lumière que vous nous avez donnée en ce jour si spécial. Il n'en est que plus mémorable." Longue vie aux mariés !