Alice Taglioni : Ce jour où Gad Elmaleh a dû lui "malaxer" et "pétrir" les seins

Interviewée par France Inter dans l'émission La bande originale de Nagui, Alice Taglioni (43 ans) n'hésite plus à dénoncer le comportement de certains dans le milieu du cinéma. Le 4 septembre 2019, la comédienne a ainsi raconté comment Francis Veber n'a pas hésité à la mettre (très) mal à l'aise pendant le tournage du film La doublure sorti en 2006.

À l'époque, l'actrice donnait la réplique à Gad Elmaleh dans des scènes parfois très intimes. Des scènes très osées dont l'actrice se souvient encore, tant la gêne et le malaise étaient présents pendant le tournage. Avide de potins, Nagui a demandé à l'actrice la scène la plus gênante de ce film. Elle a répondu cash : "Quand il doit me mettre la main sur le sein..." Ayant entendu parler de ce tournage gênant, l'animateur a renchéri : "Ce n'était pas uniquement la main sur le sein, c'était aussi les ordres donnés par Francis Veber qui étaient : "Malaxe ! Vas-y pétris !" L'ex-mannequin a répondu du tac au tac : "Je te rassure, j'étais gênée aussi." Sur une note plus douce, Alice et Vincent Elbaz ont par la suite parlé de leur prochain film Andy (en salles depuis le 4 septembre 2019), dans lequel ils incarnent des escorts très particuliers.