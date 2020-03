Alicia Keys révèle avoir voulu avorter de son 2e enfant : "J'étais déchirée"

Alicia Keys poursuit alors : "La musique que je créais me paraissait plus importante et urgente que tout le reste. Choisir d'avoir un bébé me forçait à reporter sa sortie d'au moins un an", confie-t-elle. C'est finalement en studio qu'elle a réussi à prendre une décision : "Alors que j'étais en proie au doute, je suis allée au studio un soir et j'ai commencé à écouter More Than We Know, une chanson que j'ai écrite avec Swizz. Les paroles disent que nous sommes capables de bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Mes yeux se sont remplis de larmes. Comment pouvais-je faire disparaître le potentiel de ce magnifique enfant (...). Pour moi, la chanson était un message fort que je devais continuer la grossesse."