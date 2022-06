Alicia Keys attaquée pour sa performance au jubilé d'Elizabeth II, elle se défend !

Alicia Keys a été critiquée pour sa performance musicale lors du jubilé de la Reine Elizabeth II, qui a battu son plein samedi 4 juin. La raison ? Sa décision d'avoir interprété son titre culte Empire State Of Mind, une chanson qui rend hommage à la ville de New-York alors que la cérémonie visant à célébrer les 70 ans de règne de la souveraine se déroulait évidemment à Londres, devant le Palais de Buckingham.

Pour se défendre, la lauréate de 15 Grammy Awards avait un argument de taille puisque selon elle, c'est la Reine en personne qui lui aurait demandé d'interpréter cette chanson. C'est également ce qui en ressort des enregistrements pris dans les coulisses, où l'on peut entendre l'artiste de 41 ans dire la même chose à ses deux fils. L'un disait sous le ton de l'humour à sa mère que c'était "contre la loi" de refuser la Reine, et que par conséquent elle devait appliquer ses consignes.

22 000 spectateurs présents pour l'évènement

Avant sa grande performance, Alicia Keys avait partagé son appréhension de jouer devant un si grand orchestre et sa difficulté également de choisir quels vêtements elle allait mettre. Et c'est finalement dans une magnifique robe noire que la chanteuse américaine a fait le show devant près de 22 000 spectateurs, dont la princesse Charlotte, et ce malgré les polémiques suscitées par le fait qu'elle a décidé de chanter un titre mettant en avant une autre ville que celle de la Reine.

Cette dernière qui d'ailleurs n'était pas présente au concert en compagnie de sa famille dans la loge royale, puisqu'elle avait décliné l'invitation pour des "problèmes de mobilité". Mais la monarque, d'après plusieurs médias, aurait bel et bien regardé l'évènement depuis son poste de télévision au château de Windsor.

En plus d'Alicia Keys, d'autres grands noms de la scène pop ou classique comme Andrea Bocelli ou Rod Stewart ont défilé sur scène pour cette troisième journée de célébration du jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Un concert qui a été, pour la plupart des observateurs, à la hauteur de toutes les attentes !