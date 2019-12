Alicia Keys attaquée par la mère de sa belle-fille : Swizz Beatz réagit

Le hip-hop américain et ses histoires de coeur. C'est à croire que chaque artiste a, au choix, une sextape, des histoires d'adultère ou encore une (ou plusieurs) baby mama. Cette expression américaine de plus en plus utilisée en France sert à qualifier la mère de son enfant, généralement une femme plutôt sexy - commeKylie Jenner ou toutes les mères des enfants de Chris Brown - avec laquelle l'histoire fut relativement éphémère.

D'ordinaire si tranquilles, on ne pouvait pas imaginer qu'Alicia Keys et son mari Swizz Beatz auraient des problèmes avec la baby mama du rappeur, à savoir la chanteuse britannique Jahna Sebastian, qui lui a donné en 2008 une fille, Nicole Dean. Or, elle a écrit un long message à l'attention d'Alicia Keys sur les réseaux sociaux, après que l'artiste aurait demandé à sa belle-fille de l'appeler "Umi", soit "maman" en langue arabe.

"Je suis la seule mère de mon enfant. Je suis celle qui l'élève, qui lui a donné la vie, la citoyenneté britannique, le savoir et tout le reste. Je ne suis pas seulement la mère biologique, je suis LA MERE. Cela restera comme ça pour toujours (...). Je ne laisserai personne la brider, la changer en utilisant des biens matériels contre moi, comme des iPhone", a-t-elle, entre autres, écrit sur le réseau social il y a moins d'une semaine.

En cette période de fêtes où nous chérissons tous nos liens familiaux, Swizz Beatz a répondu de manière ironique à Jahna Sebastian. Sur une story Instagram, il a ainsi écrit : "Toutes ces baby mamas jouent avec moi", en légende d'une vidéo de lui en train de danser avec sa mère.

Le producteur historique a ensuite pris le temps de répondre calmement à la mère de sa fille, expliquant que Nicole n'a "jamais eu son propre téléphone" et qu'elle a "choisi elle-même le surnom Umi". "Je ne laisserai pas mes enfants faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. On a parlé de ça par téléphone, tu étais calme et gentille. Pourquoi ne pas régler ça en privé ? Tu as mon numéro", a-t-il commenté, le 24 décembre 2019.