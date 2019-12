Chris Brown papa : des photos inédites de son fils, qui lui a "volé son visage"

Le 20 novembre dernier, Chris Brown devenait papa pour la seconde fois. Son ex-compagne, le mannequin Ammika Harris, donnait naissance à un petit garçon : Aeko Catori Brown. Très discret sur sa vie privée, le chanteur avait annoncé la nouvelle d'une simple date de naissance écrite en légende d'une photo de lui. Voilà qui souligne la rareté des photos qu'il a publiées le 14 décembre 2019, prises au moment de la naissance de son fils.

On découvre notamment de merveilleux clichés en noir et blanc, où Chris Brown, charlotte et masque sur la tête, soutient la mère de son fils durant ce moment si douloureux. On découvre le moment où Ammika Harris voit son enfant pour la première fois, emmitouflé dans un drap. On voit également l'artiste tenir gentiment son bébé, dévoilant au passage sa petite frimousse.