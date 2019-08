Chris Brown bientôt papa, son ex enceinte : Découvrez le sexe du bébé

Chris Brown s'apprête à être papa pour la seconde fois. Le rappeur de 30 ans et son ancienne petite amie, Ammika Harris, attendent leur premier enfant ensemble. Selon les informations de TMZ.com, il s'agirait d'un petit garçon. Ce serait le premier bébé du mannequin et le demi-frère de Royalty, la première fille de l'artiste âgée de 5 ans, qu'il a accueillie avec Nia Guzman.

Toujours selon nos confrères américains, Chris Brown et son ex entretiendraient de bonnes relations. La jeune femme serait "heureuse de la manière dont le chanteur la traite... financièrement, au niveau de sa santé et de celle du bébé, puis émotionnellement", indique TMZ.com. La naissance est attendue pour l'automne, selon des sources proches de la future maman.