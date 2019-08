Alicia Keys, amoureuse : elle célèbre ses 9 ans de mariage avec Swizz Beatz

Honnêtement, je ne l'aimais pas vraiment beaucoup

Depuis son mariage en 2010 organisé en Corse, le couple a eu deux petits garçons : Egypt (8 ans) et Genesis (4 ans). Le 5 août, l'interprète de No One a partagé une nouvelle photographie de son chéri. On y découvre le couple s'embrassant dans une piscine.

Pourtant, tout n'avait pas si bien commencé entre la chanteuse et le producteur. Interviewée par Marie Claire UK, Alicia Keys avait déclaré au sujet de son époux que lors de leur rencontre (elle avait 16 ans), elle ne l'appréciait pas particulièrement. La chanteuse expliquait : "Honnêtement, je ne l'aimais pas vraiment beaucoup. Je le trouvais trop provoquant." Avant de rajouter : "Je le voyais et je pensais :" Il est tellement énervant.""