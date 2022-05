Alicia (Mariés au premier regard) : "Douche froide" après une mise en garde de sa belle-soeur Carine

Première ombre au tableau pour Bruno et Alicia, compatibles à 83%. Dans l'épisode de Mariés au premier regard 2022 de la semaine passée, l'ingénieur en travaux de 31 ans a laissé une fenêtre ouverte et pensait avoir ainsi laissé filer Olympe, le chat de l'infirmière de 28 ans. C'est toujours aussi angoissée que la belle blonde recherchait son animal à l'extérieur lors de l'émission de ce lundi 16 mai, sur M6.

Fort heureusement, Alicia l'a bien vite retrouvé. En réalité, il n'a jamais quitté l'appartement puisqu'il se trouvait bel et bien sous le lit. "On ne la voyait pas quand on regardait sous le lit", s'est-elle étonnée après avoir soulevé le matelas. Soulagée, elle a rappelé Bruno qui se donnait corps et âme pour mettre la main dessus et l'a vite câliné pour le rassurer et lui faire comprendre qu'elle ne lui en voulait pas.

Alicia et Bruno ont donc poursuivi leur belle histoire et ils ont passé un cap. Le jeune homme a en effet donné les clés de chez lui à son épouse, elle lui a donc fait la surprise un jour de venir chez lui. Elle a gonflé des ballons en forme de coeur ou a placé des coeurs à certains endroits de la maison. Des attentions qui ont touché Bruno en plein coeur. Elle lui a en plus dit "je t'aime", un sentiment partagé.

Les jeunes mariés ont ensuite retrouvé la famille de Bruno. Et Alicia savait qu'elle allait devoir les rassurer, en particulier Carine, la soeur de Bruno, qui craignait de perdre sa complicité avec son frère à cause du mariage. Elle appréhendait de la retrouver mais ne s'est pas laissée démonter. Quand sa belle-soeur, en plaisantant, a souhaité mettre les défauts de Bruno en avant, elle l'a défendu. "Elle a son petit caractère, elle s'impose et Bruno acquiesce. C'est vrai que c'est Carine qui a un peu la main sur la fratrie, qui décide un peu", a-t-elle remarqué.

Les deux femmes se sont ensuite retrouvées en tête-à-tête et Carine a expliqué qu'elle avait l'impression que cela allait trop vite entre eux. "Bah on est mariés quoi", a répliqué Alicia. "Je sais qu'il monte très vite, mais qu'il redescend tout aussi vite", l'a ensuite mis en garde sa belle-soeur. Une "douche froide" pour la jeune mariée.