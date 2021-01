Alison Arngrim éternelle Nellie Oleson : toujours proche de Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls !

Il y a des personnages qui vous collent à la peau. Alison Arngrim ne le sait que trop bien, elle qui a interprété pendant des années Nellie Oleson, la jeune peste blonde de La petite maison dans la prairie. Un rôle qu'elle a décroché à l'âge de 12 ans. Plus de quarante ans plus tard, la comédienne - qui va bientôt souffler ses 59 bougies - ne s'en défait toujours pas. Une situation pour le moins "étrange" pour Alison Arngrim, laquelle n'a rien à voir avec Nellie Oleson.

"Je travaille depuis que j'ai 6 ans donc j'ai toujours fait la différence entre la fiction et la réalité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde", a-t-elle confié pour le média américain Page Six. Elle révèle même en avoir subi des conséquences fâcheuses. "On m'a déjà lancé des choses lors d'un défilé de Noël", s'est-elle souvenue avant de relativiser : "Je me disais alors que je devais faire un bon boulot".

Heureusement, pour bien vivre cette notoriété, Alison Arngrim a toujours pu compter sur un noyau indéfectible. "Je suis restée inscrite dans une école publique et j'ai pu garder un groupe d'amis, des gens que je connaissais depuis la primaire. J'avais ce groupe que je voyais très souvent et qui se fichait que je sois dans un série télé", a-t-elle expliqué.

Alison Arngrim, qui a vécu une enfance chaotique pendant laquelle elle a été violée et droguée par son frère aîné, aura également réussi à se créer des amitiés fidèles grâce à La petite maison dans la prairie. Elle est d'ailleurs toujours en contact avec la star du show, Melissa Gilbert, alias Laura Ingalls. "On essaye de s'écrire au moins toutes les deux semaines et prendre des nouvelles l'une de l'autre", a-t-elle confié. Les deux comédiennes étalent d'ailleurs régulièrement leur complicité sur les réseaux sociaux.

Après avoir fait ses armes dans la célèbre fiction, Alison Arngrim a essentiellement fait carrière au théâtre aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout, vouant une véritable passion pour la France, elle y effectue depuis 2006 des tournées avec ses spectacles humoristiques, comme Confessions d'une garce de la prairie. Elle a aussi tenu un rôle dans le film Le Deal de Jean-Pierre Mocky, sorti en en salles en 2007.