Alison Arngrim (Nellie Oleson) a 57 ans : les voeux de son "ennemie jurée"

Que deviennent les héroïnes de la série ?

Voilà quelque temps que nous n'avions pas eu de nouvelles des deux actrices. Depuis 2015 et sa participation à un épisode The Night Shift, Melissa Gilbert a fait ses adieux aux caméras et s'est mariée, en toute discrétion, avec le comédien Timothy Busfield. Alison Arngrim, quant à elle, vogue plutôt bien sur le filon de La Petite Maison dans la prairie. Elle s'est lancée dans le stand-up humoristique – en français s'il vous plaît ! – avec ses spectacles Confessions d'une garce de la prairie et La Malle aux trésors de Nellie Oleson et a livré ses souvenirs d'enfance, de tournage et de tournée, dans deux ouvrages dont le dernier, Made in France, date de 2019.